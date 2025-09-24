PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrüger trickst 88-Jährigen aus

Waldbröl (ots)

   Am Dienstag (23. September) erhielt ein 88-Jähriger aus Waldbröl 
einen Anruf von einem Unbe-kannten. Der Unbekannte teilte dem Senior 
mit, dass von dem Konto des Seniors ein Betrag an eine Firma 
überwiesen wurde, und fragte, ob das seine Richtigkeit habe. Als der 
88-Jährige dies verneinte, teilte der Unbekannte ihm mit, dass er 
sich kümmern würde. Dann klingelte ein Mann bei dem Senior, um die 
EC-Karte abzuholen. Diese händigte der Senior dem Unbekannten samt 
PIN aus. Kurz darauf wurden von dem Konto des Seniors zwei Abhebungen
getätigt. Daraufhin ließ der 88-Jährige sein Konto sperren und 
erstattete Anzeige. Die Polizei rät: -	 Lassen Sie sich am Telefon 
nicht unter Druck setzen. -	Geben Sie niemals ihre EC- oder 
Kreditkarten, TAN-Nummern oder PIN-Nummern weiter. -	Übergeben Sie 
auf keinen Fall Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. 
-	Bei Zweifeln kontaktieren Sie die Polizei unter der 110

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

