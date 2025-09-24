Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Betrüger trickst 88-Jährigen aus
Waldbröl (ots)
Am Dienstag (23. September) erhielt ein 88-Jähriger aus Waldbröl einen Anruf von einem Unbe-kannten. Der Unbekannte teilte dem Senior mit, dass von dem Konto des Seniors ein Betrag an eine Firma überwiesen wurde, und fragte, ob das seine Richtigkeit habe. Als der 88-Jährige dies verneinte, teilte der Unbekannte ihm mit, dass er sich kümmern würde. Dann klingelte ein Mann bei dem Senior, um die EC-Karte abzuholen. Diese händigte der Senior dem Unbekannten samt PIN aus. Kurz darauf wurden von dem Konto des Seniors zwei Abhebungen getätigt. Daraufhin ließ der 88-Jährige sein Konto sperren und erstattete Anzeige. Die Polizei rät: - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Geben Sie niemals ihre EC- oder Kreditkarten, TAN-Nummern oder PIN-Nummern weiter. - Übergeben Sie auf keinen Fall Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Bei Zweifeln kontaktieren Sie die Polizei unter der 110
