Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Aktuelle Warnung vor Schockanrufen

Oberbergischer Kreis (ots)

Aktuell (24.09.2025) registriert die Polizei vermehrt Schockanrufe im Oberbergischen Kreis.

Bei der Masche rufen Betrüger meist ältere Menschen an und geben sich als Angehörige aus. Sie gaukeln vor, dass etwas Schlimmes passiert ist. Dann übernimmt meist ein angeblicher Anwalt oder Polizist das Gespräch und erklärt, dass nun Geld oder Wertsachen benötigt werden, um z.B. eine Kaution für eine Freilassung aus dem Gefängnis oder für eine Krankenhausbehandlung zu bezahlen.

Immer wieder gelingt es Betrügern, auf diese Weise Geld zu erbeuten. Die Polizei empfiehlt, immer direkt mit den angegebenen Familienmitgliedern am besten über die altbekannte Telefonnummer Kontakt aufzunehmen, um die gemachten Angaben zu überprüfen. Wenn die Herausgabe von Geld oder Wertsachen gefordert wird, führt der Anrufer nichts Gutes im Schilde. Das einzig Richtige in so einem Fall: Hörer auflegen und die Polizei verständigen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

