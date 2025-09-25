POL-GM: Fahrräder aus Carport gestohlen

Oberbergischer Kreis (ots) - Aktuell (24.09.2025) registriert die Polizei vermehrt Schockanrufe im Oberbergischen Kreis. Bei der Masche rufen Betrüger meist ältere Menschen an und geben sich als Angehörige aus. Sie gaukeln vor, dass etwas Schlimmes passiert ist. Dann übernimmt meist ein angeblicher Anwalt oder Polizist das Gespräch und erklärt, dass nun Geld oder Wertsachen benötigt werden, um z.B. eine Kaution ...

