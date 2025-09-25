Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fahrräder aus Carport gestohlen
Gummersbach (ots)
Unbekannte haben zwischen Freitagabend (19. September) und Montagmorgen zwei angeschlos-sene Fahrräder aus einem Carport in der Straße "Ohmigskamp" gestohlen. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls vom Typ "Wild One" und um ein schwarzes Herrenfahrrad der Marke Bulls vom Typ "Pulsar Cross". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
