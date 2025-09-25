PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Hückeswagen (ots)

In der Straße "Stahlschmidtsbrücke" hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag (21./22. September) gegen 02:48 Uhr versucht, in einen Lebensmittelmarkt einzubrechen. Der Un-bekannte versuchte augenscheinlich, ein Fenster aufzuflexen. Als dies nicht gelang, entfernte er sich auf einem Fahrrad.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

  • 25.09.2025 – 09:20

    POL-GM: Arzneimittel und Fahrrad gestohlen

    Gummersbach (ots) - Zwischen 21:15 Uhr am Dienstag (23. September) und 07:15 Uhr am Mittwoch haben Unbekannte gelieferte Arzneimittel aus einem Seiteneingang einer Apotheke in der Kaiserstraße gestohlen. In der Marktstraße brachen Unbekannte zwischen 18 Uhr am Dienstag (23. September) und 07:45 Uhr am Mittwoch in Geschäftsräume eines Reihenhauses ein. Die Unbekannten zerstörten ein Glaselement der Eingangstür und ...

  • 24.09.2025 – 14:49

    POL-GM: Aktuelle Warnung vor Schockanrufen

    Oberbergischer Kreis (ots) - Aktuell (24.09.2025) registriert die Polizei vermehrt Schockanrufe im Oberbergischen Kreis. Bei der Masche rufen Betrüger meist ältere Menschen an und geben sich als Angehörige aus. Sie gaukeln vor, dass etwas Schlimmes passiert ist. Dann übernimmt meist ein angeblicher Anwalt oder Polizist das Gespräch und erklärt, dass nun Geld oder Wertsachen benötigt werden, um z.B. eine Kaution ...

  • 24.09.2025 – 09:10

    POL-GM: Betrüger trickst 88-Jährigen aus

    Waldbröl (ots) - Am Dienstag (23. September) erhielt ein 88-Jähriger aus Waldbröl einen Anruf von einem Unbe-kannten. Der Unbekannte teilte dem Senior mit, dass von dem Konto des Seniors ein Betrag an eine Firma überwiesen wurde, und fragte, ob das seine Richtigkeit habe. Als der 88-Jährige dies verneinte, teilte der Unbekannte ihm mit, dass er sich kümmern würde. Dann klingelte ein Mann bei dem Senior, um die ...

