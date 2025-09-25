Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Hückeswagen (ots)

In der Straße "Stahlschmidtsbrücke" hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag (21./22. September) gegen 02:48 Uhr versucht, in einen Lebensmittelmarkt einzubrechen. Der Un-bekannte versuchte augenscheinlich, ein Fenster aufzuflexen. Als dies nicht gelang, entfernte er sich auf einem Fahrrad.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell