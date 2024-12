POL-FR: Landkreis Waldshut - Gurtweil -- Mülltonnenbrand verursacht Sachschaden an Gebäudeteil

Freiburg (ots) - Am Freitag, 06.12.2024, gegen 04:30 Uhr verständigte eine Verkehrsteilnehmern die Polizei, dass in der Basler Straße in Emmendingen ein Baum auf der Straße läge und beide Fahrtspuren blockiere. Die eintreffende Streife alarmierte zur Beseitigung des Hindernisses die örtliche Feuerwehr in Wasser, welche den Baum von der Straße räumte. FloBök / Prev. EM Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

