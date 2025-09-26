PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Mit gestohlenem Schlüssel Mietwagen entwendet

Engelskirchen (ots)

Zwischen 18:30 Uhr am Mittwoch (24. September) und 20:40 Uhr am Donnerstag haben Unbekann-te in der Straße "Neuremscheid" die Scheiben eines Autos eingeschlagen und daraus die Schlüssel eines Mietwagens gestohlen. Beide Autos waren auf einem Parkplatz nahe der L306. Bei dem ge-stohlenen Wagen handelt es sich um einen schwarzen Mercedes-Benz AMG mit dem Kennzeichen M-HG4353. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
