PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei gestohlene Pedelecs und eine eingeschlagene Autoscheibe in Großfischbach

Wiehl (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25. September) haben Unbekannte in Großfisch-bach drei Pedelecs gestohlen. In der Straße "Zum alten Hof" hebelten die Unbekannten einen Schuppen auf und entwendeten ein sandfarbenes Pedelec der Marke Univega. In der Straße "Zum Dorfhaus" machten sich die Kriminellen an einer Garage und einem Gartenhaus zu schaffen und nahmen ein Pedelec der Marke Conway sowie ein blau-weißes Pedelec der Marke Haibike mit.

In der Großfischbacher Straße haben Unbekannte zwischen 18 Uhr am Mittwoch (24. September) und 7 Uhr am Donnerstag die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Das Auto parkte in einer Gara-geneinfahrt. Die Täter entwendeten eine Handtasche, welche wenig später neben dem Tatort auf-gefunden werden konnte. Allerdings hatten die Kriminellen das Bargeld aus der Tasche gestohlen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 10:19

    POL-GM: Scheiben von mehreren Autos in Waldbröl-Wilkenroth eingeschlagen

    Waldbröl (ots) - In der Straße "Kirchblick" und in der Denklinger Straße haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25./26. September) an fünf Autos die Scheiben eingeschlagen und ein weiteres unverschlossenes Auto geöffnet und durchsucht. Aus einem VW Amarok wurde eine Schachtel Zigaretten gestohlen, aus einem Audi ein Taschenmesser und aus einem ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:18

    POL-GM: Mit gestohlenem Schlüssel Mietwagen entwendet

    Engelskirchen (ots) - Zwischen 18:30 Uhr am Mittwoch (24. September) und 20:40 Uhr am Donnerstag haben Unbekann-te in der Straße "Neuremscheid" die Scheiben eines Autos eingeschlagen und daraus die Schlüssel eines Mietwagens gestohlen. Beide Autos waren auf einem Parkplatz nahe der L306. Bei dem ge-stohlenen Wagen handelt es sich um einen schwarzen Mercedes-Benz AMG mit dem Kennzeichen M-HG4353. Hinweise nimmt das ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:17

    POL-GM: Hinterräder und Motoren von E-Bikes gestohlen

    Hückeswagen (ots) - Unbekannte haben zwischen 18 Uhr am Mittwoch (24. September) und 17 Uhr am Donnerstag die Hinterräder und Motoren von zwei E-Bikes der Marken Vivi und Same Bike abmontiert und gestoh-len. Die E-Bikes standen an einem Fahrradstellplatz in einer Tiefgarage mit Zufahrtsweg zur "Alte Ladenstraße". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren