POL-GM: Drei gestohlene Pedelecs und eine eingeschlagene Autoscheibe in Großfischbach

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25. September) haben Unbekannte in Großfisch-bach drei Pedelecs gestohlen. In der Straße "Zum alten Hof" hebelten die Unbekannten einen Schuppen auf und entwendeten ein sandfarbenes Pedelec der Marke Univega. In der Straße "Zum Dorfhaus" machten sich die Kriminellen an einer Garage und einem Gartenhaus zu schaffen und nahmen ein Pedelec der Marke Conway sowie ein blau-weißes Pedelec der Marke Haibike mit.

In der Großfischbacher Straße haben Unbekannte zwischen 18 Uhr am Mittwoch (24. September) und 7 Uhr am Donnerstag die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Das Auto parkte in einer Gara-geneinfahrt. Die Täter entwendeten eine Handtasche, welche wenig später neben dem Tatort auf-gefunden werden konnte. Allerdings hatten die Kriminellen das Bargeld aus der Tasche gestohlen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

