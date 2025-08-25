Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Brand auf Baustelle - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Bislang Unbekannte setzten am frühen Samstagmorgen (23. August, 3:58 Uhr) Gegenstände auf einer Baustelle zwischen der Bruchstraße und der Autobahn A40 in Brand und ergriffen die Flucht. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell