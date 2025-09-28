PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec gestohlen

Waldbröl (ots)

In der Straße "An den Steineichen" haben Diebe ein Pedelec gestohlen. Das silberne Pedelec der Marke Haibike war zum Tatzeitpunkt zwischen 17 Uhr am Donnerstag (25. September) und 14 Uhr am Freitag hinter dem Haus an einem Pfosten angeschlossen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

