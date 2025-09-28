Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Pedelec gestohlen
Waldbröl (ots)
In der Straße "An den Steineichen" haben Diebe ein Pedelec gestohlen. Das silberne Pedelec der Marke Haibike war zum Tatzeitpunkt zwischen 17 Uhr am Donnerstag (25. September) und 14 Uhr am Freitag hinter dem Haus an einem Pfosten angeschlossen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
