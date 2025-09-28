POL-GM: Pedelec gestohlen

Engelskirchen (ots) - Unbekannte sind zwischen 16 Uhr am Donnerstag (25. September) und 06:45 Uhr am Freitag in Büroräume in der Hüttenstraße, in der Nähe der Straße "Am Scheffert" eingebrochen. Durch Aufhebeln einer Hintertür gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Dort durchsuchten sie diverse Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer ...

mehr