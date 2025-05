Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsteilnehmer schlägt auf Motorradfahrer ein und beschädigt dessen Equipment

Jagdshof/ Schauberg (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein Motorradfahrer im Landkreis Sonneberg durch einen anderen Verkehrsteilnehmer angegriffen, sodass nun polizeiliche Ermittlungen folgen. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad gegen 16:30 Uhr die Landesstraße zwischen Schauberg und Jagdshof entlang. Die Strecke ist aufgrund der Bauweise und Kurven besonders beliebt bei Motorradfahrern, jedoch zogen riskante Fahrweisen auch schon schwere Unfälle im dortigen Bereich nach sich, sodass am Wochenende und an Feiertagen eine Befahrung mit Zweirädern durch angebrachte Verkehrsschilder verboten wurde. Besagte Schilder wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Unbekannte gestohlen, jedoch anschließend durch die Verkehrsbehörden erneut aufgestellt.

Beim aktuellen Vorfall wurde der 22-jährige Motorradfahrer durch einen zunächst unbekannten PKW-Fahrer dahingehend angegriffen, dass der Fahrer den jungen Mann ausbremste, ihn vom Motorrad zerrte und auf ihn einschlug. Dadurch wurde der 22-Jährige leichtverletzt. Auch auf dem Motorradhelm angebrachte Kameras beschädigte der zunächst Unbekannte. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und werden aufgrund des mitgeführten Fahrzeugs vorangetrieben. Zeugen, die den besagten Sachverhalt beobachtet haben bzw. Hinweise geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0111932 an die Sonneberger Polizei.

