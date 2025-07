LPI-J: Auto aufgebrochen

Weimar (ots) - Die regennasse Fahrbahn in Verbindung mit einem nicht ordnungsgemäßen Zustand der Reifen waren wohl die Ursache für einen Unfall am Montag am Ortsausgang Bad Berka. Gegen 18 Uhr war ein 60-jähriger Mann mit seinem Hyundai aus Richtung Troistedt kommend auf der B85 unterwegs, als ihm kurz nach Bad Berka in einer Rechtskurve eine 70-jährige Skoda-Fahrerin entgegenkam. In dieser Rechtskurve geriet der Hyundai-Fahrer auf die Gegenfahrbahn wo der Zusammenstoß ...

