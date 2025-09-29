Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frau stirbt bei Gebäudebrand - Brandursache bleibt ungeklärt

Gummersbach (ots)

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in Gummersbach-Gummeroth bleibt die Brandursache ungeklärt. Bei dem Brand am frühen Montagmorgen (22. September, 04:20 Uhr) konnte die 61-jährige Bewohnerin nur noch tot geborgen werden. Eine Obduktion hat ergeben, dass der Brand ursächlich für den Tod der 61-Jährigen ist. Die Brandermittlungen der Polizei haben mittlerweile ergeben, dass der Brandschwerpunkt im Wohnzimmer des Hauses lag. Eine genaue Brandursache ist nicht mehr feststellbar. Zur Klärung der Brandursache hatte die Polizei auch einen Gutachter hinzugezogen.

