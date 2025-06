Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbrecher bleibt ohne Beute

In der Nacht auf Montag brach ein Unbekannter in eine Spielothek in Laupheim ein.

Ulm (ots)

Der Einbrecher machte sich an einem Gebäude in der Bergmannstraße zu schaffen. Gewaltsam brach er gegen 2.30 Uhr eine massive Brandschutztür auf und gelangte so in das Innere der Spielhalle. Bei dem Einbruch löste der Täter den Alarm aus. Daraufhin flüchtete er aus der Spielothek und blieb ohne Beute. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie nimmt unter der Telefon-Nr. 07392/96300 Zeugenhinweise entgegen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

