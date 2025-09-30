PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kracht gegen Baum

Waldbröl (ots)

Am Dienstagmorgen (30. September) war ein 50-jähriger Toyota-Fahrer aus Morsbach auf der L339 von Waldbröl in Richtung Bröl unterwegs. Gegen 6:19 Uhr kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 50-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Das könnte Sie auch interessieren
