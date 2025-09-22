PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Machete in Neuenburg am Rhein sicher

Neuenburg am Rhein (ots)

Mit einer über 30 Zentimeter langen Machete, versuchte ein 53-Jähriger über den Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke einzureisen. Die Bundespolizei stellte die Waffe sicher.

Der französische Staatsangehörige geriet am Samstagmorgen (20.09.2025) in eine Kontrolle der Bundespolizei. In der Mittelkonsole seines Fahrzeugs führte er eine Machete mit sich. Da das Messer griffbereit und der Mann kein berechtigtes Interesse für das Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung. Der in Frankreich wohnhafte Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

