Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Machete in Neuenburg am Rhein sicher

Neuenburg am Rhein (ots)

Mit einer über 30 Zentimeter langen Machete, versuchte ein 53-Jähriger über den Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke einzureisen. Die Bundespolizei stellte die Waffe sicher.

Der französische Staatsangehörige geriet am Samstagmorgen (20.09.2025) in eine Kontrolle der Bundespolizei. In der Mittelkonsole seines Fahrzeugs führte er eine Machete mit sich. Da das Messer griffbereit und der Mann kein berechtigtes Interesse für das Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung. Der in Frankreich wohnhafte Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

