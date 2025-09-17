Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter bei Ausreise festgenommen

Schliengen (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist im Fernzug in Richtung Schweiz gefasst worden. Er versuchte sich ins Ausland abzusetzen und so der Strafverfolgung zu entgehen.

Am Dienstag (16.09.2025) kontrollierte eine Streife des Hauptzollamts Lörrach den polnischen Staatsangehörigen in einem Fernzug auf Höhe Schliengen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass seit zwei Jahren ein Haftbefehl gegen den Mann bestand. Im Jahr 2023 hatte ihn ein Gericht wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt, die der 33-Jährige aber nicht bezahlte. Da er auch die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Die Bundespolizei übernahm den Gesuchten und da er die Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro nicht bezahlen konnte, erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell