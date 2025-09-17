PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Tochter bezahlt Geldstrafe - Gesuchter entgeht Haft

Neuenburg am Rhein (ots)

Da ein mit Haftbefehl gesuchter 47-Jähriger die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sprang seine Tochter mit über 1000 Euro ein und konnte so eine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.

Am frühen Mittwochmorgen (17.09.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Mann sowie seine Tochter am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein. Die Überprüfung ergab, dass der Vater zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis war der tschechische Staatsangehörige im Frühjahr dieses Jahres zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt worden. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Justizbehörden Haftbefehl erließen. Da der Gesuchte nicht in der Lage war die Gerichtsschulden vor Ort zu bezahlen, sprang seine mitreisende Tochter ein, indem sie die geforderte Geldsumme aufbrachte. So ersparte sie ihrem Vater eine Ersatzfreiheitsstrafe und durfte zusammen mit ihm nach Tschechien weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

