Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Abgeschobener versucht erneut einzureisen

Weil am Rhein (ots)

Wenige Stunden nach seiner Abschiebung versuchte ein 34-Jähriger wieder nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück.

Am Montagmorgen (15.09.2025) versuchte der marokkanische Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes in der grenzüberschreitenden Straßenbahn stellte sich heraus, dass er kurz zuvor am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein von Deutschland in die Schweiz überstellt worden war. Zudem erhielt er ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell