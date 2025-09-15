Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Frau weist sich bei der Einreise mit gestohlener Identitätskarte aus

Weil am Rhein (ots)

Eine 20-Jährige ist beim Versuch mit einer ihr nicht zustehenden Identitätskarte nach Deutschland einzureisen gescheitert. Die Bundespolizei stellte das Dokument sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Einsatzkräfte kontrollierten die aus der Demokratischen Republik Kongo stammende Frau am späten Freitagabend (12.09.2025) in einem Fernreisebus am Autobahnübergang Weil am Rhein. Zur Kontrolle legte sie eine französische Identitätskarte vor, die nicht auf sie ausgestellt war. Eine Überprüfung der Identitätskarte ergab zudem, dass diese im Schengener Informationssystem (SIS) von Frankreich zur Fahndung ausgeschrieben war. Nicht nur wegen des Verdachts des Ausweismissbrauchs sondern auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung der Identitätskarte, erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.

