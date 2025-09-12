Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mehrere verbotene Waffen sichergestellt

Neuenburg (ots)

Einen Schlagring, ein Butterfly-Messer und zwei Springmesser stellte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen an den Grenzübergängen in Neuenburg fest. Die Waffen wurden sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Donnerstagabend (11.09.25) einen 27-Jährigen bei der Einreise am Grenzübergang Neuenburg-Rheinbrücke. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs des französischen Staatsangehörigen fanden die Einsatzkräfte in der Mittelkonsole einen Schlagring und ein Butterfly Messer. Beide Gegenstände fallen unter das Waffengesetz und sind in Deutschland verboten. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die beiden Waffen wurden sichergestellt.

Weitere Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am selben Abend einen 37-Jährigen bei der Einreise am Grenzübergang Neuenburg-Autobahn. Im Fahrzeug des türkischen Staatsangehörigen wurden zwei verbotene Springmesser aufgefunden. Gegen den 37-Jährigen wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet und beide Waffen wurde sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell