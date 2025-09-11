PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen über 300 Tagen Restfreiheitsstrafe

Basel (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen einen 33-Jährigen fest, der entgegen einer Wiedereinreisesperre versuchte nach Deutschland einzureisen. Zudem bestand gegen den Mann ein Haftbefehl.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Donnerstagmorgen (11.09.25) in einem Fernzug am Basel Badischen Bahnhof. Der 33-Jährige konnte dabei keine Ausweisdokumente für die Einreise nach Deutschland vorlegen. Die Überprüfung des Mannes ergab, eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund einer Wiedereinreisesperre sowie eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls. Die Wiedereinreisesperre bestand, der der 33-Jährige im Februar 2025 in die Türkei abgeschoben worden war. Der Vollstreckungshaftbefehl bestand aufgrund einer Verurteilung wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der 33-Jährige muss noch eine Restfreiheitsstrafe von 363 Tage verbüßen. Der Mann wurde vor Ort festgenommen. Gegen ihn wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund des Haftbefehls wurde der 33-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 09:13

    BPOLI-WEIL: Täuschungsversuch mit Foto eines Ausweises

    Weil am Rhein (ots) - Mit dem Foto eines Reisepasses einer anderen Person versuchte ein 35-Jährige eine legale Einreise nach Deutschland vorzutäuschen. Sie wurde in die Schweiz zurückgewiesen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten die Frau in der Nacht auf Donnerstag (11.09.25) als Reisende in einem aus Italien kommenden Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Otterbach. Zunächst behauptete die Frau ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:30

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt Schleusung in Weil am Rhein auf

    Weil am Rhein (ots) - Am Dienstagmorgen deckten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Einschleusung einer Person auf. Gegen einen 30-Jährigen wird wegen des Verdachts der Einschleusung ermittelt. Am Dienstagmorgen (09.09.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen, die aus Basel kommende Straßenbahn. Ein türkischer Staatsangehöriger konnte sich mit einem ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:53

    BPOLI-WEIL: Lebensgefährtin bezahlt Geldstrafe - Gesuchter entgeht Haft

    Weil am Rhein (ots) - Da ein mit Haftbefehl gesuchter 35-Jähriger die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sprang seine Lebensgefährtin mit über 7000 Euro ein und konnte so eine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern. Am Dienstag (09.09.2025) kontrollierte eine Streife des Hauptzollamts Lörrach, den Mann am Zollamt Weil - Ost. Die Überprüfung ergab, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren