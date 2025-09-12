Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann reist unerlaubte ein und ist zur Festnahme ausgeschrieben

Weil am Rhein (ots)

Drei Haftbefehle und neuen Aufenthaltsermittlungen lagen gegen einen 24-Jährigen vor, der bei der unerlaubten Einreise nach Deutschland durch Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrolliert wurde.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 24-Jährigen am Donnerstagmorgen (11.09.25) als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der marokkanische Staatsangehörige konnte keine Ausweisdokumente vorlegen. Bei der Überprüfung des Mannes wurden drei offene Vollstreckungshaftbefehle und neun Aufenthaltsermittlungen festgestellt. Die drei Haftbefehle bestanden wegen Verurteilungen wegen Diebstahl bzw. besonders schweren Fall des Diebstahls. Insgesamt muss der 24-Jährige noch eine Freiheitsstrafe von 11 Monaten und 2 Wochen verbüßen. Die Aufenthaltsermittlungen verschiedener Justizbehörden bestehen wegen Verfahren wegen Diebstahl, Erschleichen von Leistungen und unerlaubter Einreise. Der 24-Jährige wurde vor Ort durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeleitet. Aufgrund der erneuten unerlaubten Einreise wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

