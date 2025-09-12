PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann reist unerlaubte ein und ist zur Festnahme ausgeschrieben

Weil am Rhein (ots)

Drei Haftbefehle und neuen Aufenthaltsermittlungen lagen gegen einen 24-Jährigen vor, der bei der unerlaubten Einreise nach Deutschland durch Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrolliert wurde.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 24-Jährigen am Donnerstagmorgen (11.09.25) als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der marokkanische Staatsangehörige konnte keine Ausweisdokumente vorlegen. Bei der Überprüfung des Mannes wurden drei offene Vollstreckungshaftbefehle und neun Aufenthaltsermittlungen festgestellt. Die drei Haftbefehle bestanden wegen Verurteilungen wegen Diebstahl bzw. besonders schweren Fall des Diebstahls. Insgesamt muss der 24-Jährige noch eine Freiheitsstrafe von 11 Monaten und 2 Wochen verbüßen. Die Aufenthaltsermittlungen verschiedener Justizbehörden bestehen wegen Verfahren wegen Diebstahl, Erschleichen von Leistungen und unerlaubter Einreise. Der 24-Jährige wurde vor Ort durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeleitet. Aufgrund der erneuten unerlaubten Einreise wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 09:16

    BPOLI-WEIL: Mehrere verbotene Waffen sichergestellt

    Neuenburg (ots) - Einen Schlagring, ein Butterfly-Messer und zwei Springmesser stellte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen an den Grenzübergängen in Neuenburg fest. Die Waffen wurden sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Donnerstagabend (11.09.25) einen 27-Jährigen bei der Einreise am Grenzübergang Neuenburg-Rheinbrücke. Bei der Durchsuchung des ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:22

    BPOLI-WEIL: Festnahme wegen über 300 Tagen Restfreiheitsstrafe

    Basel (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen einen 33-Jährigen fest, der entgegen einer Wiedereinreisesperre versuchte nach Deutschland einzureisen. Zudem bestand gegen den Mann ein Haftbefehl. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Donnerstagmorgen (11.09.25) in einem Fernzug am Basel Badischen Bahnhof. Der 33-Jährige konnte dabei keine Ausweisdokumente für die ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 09:13

    BPOLI-WEIL: Täuschungsversuch mit Foto eines Ausweises

    Weil am Rhein (ots) - Mit dem Foto eines Reisepasses einer anderen Person versuchte ein 35-Jährige eine legale Einreise nach Deutschland vorzutäuschen. Sie wurde in die Schweiz zurückgewiesen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten die Frau in der Nacht auf Donnerstag (11.09.25) als Reisende in einem aus Italien kommenden Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Otterbach. Zunächst behauptete die Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren