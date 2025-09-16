PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Trotz Hausverbot begibt sich Gesuchter in den Hauptbahnhof und wird festgenommen

Freiburg im Breisgau (ots)

Die Bundespolizei hat einen mit Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Gegen ihn wird zudem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt.

Ein 53-jähriger deutscher Staatsangehöriger ist am Montagabend, 15. September 2025 in eine Kontrolle der Bundespolizei geraten. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte hatte ein Gericht den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro verurteilt. Da der Gesuchte weder die Strafe bezahlt, noch die Ersatzfreiheitsstrafe angetreten hatte, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Auch vor Ort konnte der Mann den Betrag nicht aufbringen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Da ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau bestand, hat die Bundespolizei Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

