POL-ROW: ++ Zeugenaufruf: Falscher Polizist erbeutet hohe Bargeldsumme und Schmuck in Bremervörde ++ Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Gnarrenburg/Langenhausen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugenaufruf: Falscher Polizist erbeutet hohe Bargeldsumme und Schmuck in Bremervörde ++

Bremervörde. Am 01.09.2025, zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr, kam es in Bremervörde zu einem Betrugsfall mit falschen Polizeibeamten.

Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erbeuteten eine Bargeldsumme im niedrigen fünfstelligen Bereich sowie Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Nach bisherigen Erkenntnissen riefen die Täter bei der Geschädigten an, gaben sich als Polizisten aus Bremen aus und schilderten eine frei erfundene Geschichte über einen angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft. Im weiteren Verlauf veranlassten sie die Frau, Bargeld und Schmuck bereitzulegen. Anschließend nahm mindestens ein Täter die Beute direkt an der Wohnanschrift in der Straße Stephansplatz entgegen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Stephansplatz beobachtet? Der Polizei liegen Hinweise vor, dass der Täter das Diebesgut in einem bunten Stoffbeutel (hellblaue/hellgrüne, breite Stoffstreifen) transportiert hat.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, blonde Haare, dunkelbraune Lederjacke

Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261-9470 entgegen.

++ Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Gnarrenburg/Langenhausen ++

Gnarrenburg/Langenhausen. Am 01.09.2025, gegen 17:40 Uhr, kam es in dem Ortsteil und der Straße Langenhausen auf Höhe der Hausnummer 11 zu einem Verkehrsunfall, bei dem der noch unbekannte Verursacher anschließend von der Unfallstelle flüchtete.

Nach bisherigem Stand kam der Fahrer eines VW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen einen Leitpfosten sowie zwei Abfalltonnen. Wenig später stellte die Polizei das verlassene und beschädigte Unfallfahrzeug fest.

Es ist möglich, dass einer der Insassen nach dem Unfall von Gnarrenburg in Richtung Bremervörde gelangt ist.

Die Polizei bittet daher um Hinweise - insbesondere von Personen, die zur genannten Zeit (oder kurz danach) jemanden von Gnarrenburg/Langenhausen in Richtung Bremervörde mitgenommen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261-9470 zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell