Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Sexuelle Belästigung im Regionalzug

Schliengen / Haltingen (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall, der sich in einem Zug von Schliengen nach Haltingen ereignet haben soll. Ein Mann soll ein 13 bzw. 14 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt haben.

Am Samstagabend (13.09.2025), gegen 18:27 Uhr soll es im Regionalzug RB 27 (17185) zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil der beiden Mädchen gekommen sein. Zuvor soll der Tatverdächtige die Mädchen am Bahnhof Schliengen angesprochen haben.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 40-50 Jahre alt, ca. 160 - 170 cm groß, 3-Tage-Bart, trug eine Brille. Er soll eine dunkelblaue Jogginghose, eine graue Sweatjacke und ein graues Basecap, getragen haben. Zudem soll er ein weißes Fahrrad sowie einen schwarzen Koffer mit sich geführt und im Zug abgestellt haben.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Insbesondere fragt die Bundespolizei, wer den Tatverdächtigen kennt, diesen beschreiben oder sonstige Hinweise auf ihn geben kann oder möglicherweise Bilder oder Videoaufnahmen von dem Geschehen gefertigt hat. Aber auch Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628/8059-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

