Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Bahnhof

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein wegen eines Drogendeliktes sowie Diebstahls verurteilter und mit Haftbefehlen gesuchter Mann ist am Mittwoch (17.09.2025) von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau gefasst worden. Der Gesuchte war untergetaucht und versuchte sich der Strafverfolgung zu entziehen.

Im vergangenen Jahr hatten Gerichte den Mann wegen Diebstahls und unerlaubtem Betäubungsmittelbesitz zu Geldstrafen verurteilt, die der 40-Jährige aber nicht bezahlt hat. Darum hatten die Justizbehörden Haftbefehl erlassen. Da der Mann vor Ort die Gerichtsschulden nicht bezahlen konnte, steht ihm eine 25 Tage lange Ersatzfreiheitsstrafe bevor.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

