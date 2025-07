Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Gemeldeter Wohnungsbrand am frühen Morgen

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 2:45 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand am Obersohler Weg alarmiert. Vor Ort war das erste Obergeschoss eines Wohnhauses verraucht. Der Bewohner hatte sich bereits ins Freie gerettet. Der Bewohner und zwei Nachbarn wurden rettungsdienstlich untersucht. Mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation musste daraufhin der Bewohner in eine Klinik transportiert werden. Die Feuerwehr ging mit mehreren Trupps zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Es stellte sich heraus, dass neben einem Kaminofen Gegenstände gebrannt hatten. Die Reste des Brandes wurden von der Feuerwehr abgelöscht. Das Gebäude wurde mit einen Hochleistungslüfter entraucht.

Der Einsatz war gegen 4:30 Uhr beendet. Vor Ort waren 42 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen. Die Kriminalpolizei war ebenfalls anwesend und nahm Ermittlungen auf.

