Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Sprockhövel (ots)

In der Nacht zum Montag kam es gegen 1 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich der Mittelstraße mit der Gevelsberger Straße. Aufgrund der anfänglichen Meldung, dass möglicherweise mehrere Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt sein könnten, rückte ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an. Vor Ort bestätigte sich die Lage in dieser Form nicht: Die Insassen der Fahrzeuge hatten diese bereits eigenständig verlassen und wurden von der ersten Rettungswagenbesatzung sowie Kräften der Feuerwehr versorgt. Insgesamt waren vier Personen beteiligt. Zwei Personen wurden leicht verletzt und in eine Klinik transportiert.

Des Weiteren wurde die Unfallstelle abgesperrt und ausgeleuchtet. Der Brandschutz wurde vor Ort sichergestellt und ausgetretene Betriebsstoffe mit Bindemittel abgestreut, bevor der Einsatz nach rund einer Stunde beendet werden konnte.

Ausgerückt waren 33 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sieben Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell