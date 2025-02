Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zülpich (ots)

Am Dienstag (18. Februar) versuchten Unbekannte im Zeitraum von 11 Uhr bis 19.20 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Im Gretchen in Zülpich-Füssenich einzubrechen.

Unbekannte versuchten, die Hauseingangstür im Bereich des Türschlosses mit einem Gegenstand zu öffnen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch.

Das Türschloss und die Türzarge wurden bei dem Einbruchsversuch beschädigt.

Es wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Strafanzeige bezüglich des versuchten Einbruchs wurde gefertigt.

