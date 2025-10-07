PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl aus Pkw
Diebstahl von Fahrrädern - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen
Besitzer von Citybike gesucht

Freiburg (ots)

Dank einem Zeugen konnte die Polizei Sonntagnacht, 05.10.2025, kurz vor 02.00 Uhr, einen 25-jährigen Mann vorläufig festnehmen, welcher verdächtigt wird im Bereich der Hüsinger Straße / Großmannstraße aus mutmaßlich nicht verschlossenen Fahrzeugen Bargeld entwendet zu haben. Zudem versuchte er gegen 01.25 Uhr ein Fahrrad in der Hüsinger Straße zu entwenden, wo er durch den Zeugen, welcher umgehend die Polizei informierte, gestört wurde und ohne Fahrrad die Flucht ergriff. Im Zuge der Fahndung konnte der 25-Jährige mit einem anderen Fahrrad in der Hüsinger Straße gesichtet werden. Beim Erkennen der Polizei ergriff der 25-Jährige fußläufig die Flucht und konnte nach einer kurzen Verfolgung dann vorläufig festgenommen werden. Bei dem zurückgelassenen Fahrrad handelt es sich um ein weißes Citybike der Marke BMW. Dieses Citybike konnte noch keiner Straftat zugeordnet werden. Wer ein solches Citybike vermisst möge sich bitte mit dem Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, in Verbindung setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

