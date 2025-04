Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2504063

Langenfeld / Heiligenhaus (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

In Langenfeld hat ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Freitag (11. April 2025) und 10:30 Uhr am Samstag (12. April 2025) den Außenspiegel einer grauen Mercedes A-Klasse abgefahren, welcher auf Höhe der Hausnummer 163 am Fahrbahnrand der Rheindorfer Straße geparkt war. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich der Verursacher beziehungsweise die Verursacherin von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Heiligenhaus ---

Am Montagabend, 14. April 2025, kam es in Heiligenhaus zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht, bei dem ein Kind verletzt wurde. Gegen 19 Uhr war ein Siebenjähriger mit seinem Kinderfahrrad über den Gehweg an der Kettwiger Straße gefahren. Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen ist zur gleichen Zeit ein bislang noch unbekannter Mann mit seinem Auto rückwärts aus einer Einfahrt gefahren. Hierbei missachtete er den Jungen auf seinem Fahrrad und es kam zum Zusammenstoß. Ohne sich weiter um den Jungen zu kümmern oder einen Rettungswagen zu rufen entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle - obgleich auch an seinem Auto sowie an dem Fahrrad des Jungen ein Sachschaden entstand. Der Siebenjährige setzte seinen Weg nach Hause daraufhin fort, musste von dort jedoch zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Aussage des Jungen habe der Fahrer eine Glatze gehabt und ein schwarzes T-Shirt getragen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Volkswagen gehandelt haben. Zudem soll der Unfall auch von einer unbeteiligten Frau beobachtet worden sein. Die Polizei bittet nun dringend darum, dass sich die Frau oder auch möglicherweise weitere Zeugen zur weiteren Sachverhaltsklärung melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

