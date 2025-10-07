Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Räuberischer Ladendiebstahl in Drogeriemarkt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 06.10.2025, gegen 16.30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Mann in einem Drogeriemarkt in der Werderstraße in Müllheim mehrere Parfümtester zu entwenden.

Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und wollte dem Täter die mitgeführte Tüte mit dem mutmaßlichen Diebesgut entreißen.

Als der Mann versuchte dies zu verhindern kam es zu einem Gerangel. Ein zufällig anwesender Kunde, der auf die Situation aufmerksam wurde kam der Mitarbeiterin zu Hilfe. In der Folge trat der Ladendieb mehrfach gegen den Oberkörper des Kunden und flüchtete anschließend ohne Beute in Richtung Bismarckstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm groß - kräftige bis dickliche Statur - dunkler Hauttyp - dunkle, mittellange Haare - 3-5-Tage-Bart - bekleidet mit einer schwarzen, ausgewaschenen Jeans, - bekleidet miteinem anthrazitfarbenen T-Shirt, einer schwarzen Sweatjacke und Sneakern

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können.

