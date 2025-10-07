PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Räuberischer Ladendiebstahl in Drogeriemarkt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 06.10.2025, gegen 16.30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Mann in einem Drogeriemarkt in der Werderstraße in Müllheim mehrere Parfümtester zu entwenden.

Eine aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und wollte dem Täter die mitgeführte Tüte mit dem mutmaßlichen Diebesgut entreißen.

Als der Mann versuchte dies zu verhindern kam es zu einem Gerangel. Ein zufällig anwesender Kunde, der auf die Situation aufmerksam wurde kam der Mitarbeiterin zu Hilfe. In der Folge trat der Ladendieb mehrfach gegen den Oberkörper des Kunden und flüchtete anschließend ohne Beute in Richtung Bismarckstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 170 cm groß
   - kräftige bis dickliche Statur
   - dunkler Hauttyp
   - dunkle, mittellange Haare
   - 3-5-Tage-Bart
   - bekleidet mit einer schwarzen, ausgewaschenen Jeans,
   - bekleidet miteinem anthrazitfarbenen T-Shirt, einer schwarzen 
     Sweatjacke und Sneakern

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 15:35

    POL-FR: Freiburg: Brand in Obdachlosenunterkunft

    Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 04.10.2025, gegen 21.50 Uhr kam es in einer Obdachlosenunterkunft in der Bötzinger Straße in Freiburg zu einem Brand in einem Abstellraum. Durch die Berufsfeuerwehr Freiburg konnte das Feuer, welches in einem Kinderwagen ausgebrochen ist sehr schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 13:45

    POL-FR: Steinen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.10.2025, 18.00 Uhr bis Montag, 06.10.2025, 19.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Balkontür auf, um in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Steinbrunnen" zu gelangen. Mehrere Räumlichkeiten wurden durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor, da sich die Bewohner im Urlaub ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren