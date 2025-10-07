PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Brand in Obdachlosenunterkunft

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 04.10.2025, gegen 21.50 Uhr kam es in einer Obdachlosenunterkunft in der Bötzinger Straße in Freiburg zu einem Brand in einem Abstellraum. Durch die Berufsfeuerwehr Freiburg konnte das Feuer, welches in einem Kinderwagen ausgebrochen ist sehr schnell gelöscht werden.

Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Freiburg-St. Georgen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 13:45

    POL-FR: Steinen: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.10.2025, 18.00 Uhr bis Montag, 06.10.2025, 19.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Balkontür auf, um in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Steinbrunnen" zu gelangen. Mehrere Räumlichkeiten wurden durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor, da sich die Bewohner im Urlaub ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 12:14

    POL-FR: Freiburg-Kappel: Dreister Fahrraddiebstahl - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein unbekannter Täter steht in Verdacht, am 06.10.2025, gegen 11:30 Uhr, in Freiburg-Kappel in betrügerischer Art und Weise ein fremdes Fahrrad erlangt zu haben. Der Unbekannte habe am Tattag in der Bahnhofsstraße in Freiburg-Kappel an der Wohnanschrift einer 50-Jährigen geklingelt. Da diese zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause war, öffnete ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren