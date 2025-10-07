Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Brand in Obdachlosenunterkunft

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 04.10.2025, gegen 21.50 Uhr kam es in einer Obdachlosenunterkunft in der Bötzinger Straße in Freiburg zu einem Brand in einem Abstellraum. Durch die Berufsfeuerwehr Freiburg konnte das Feuer, welches in einem Kinderwagen ausgebrochen ist sehr schnell gelöscht werden.

Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Freiburg-St. Georgen.

