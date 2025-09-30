Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw und Radfahrer kollidieren
Bad Frankenhausen (ots)
Zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Fahrer eines Fahrrades und einem Auto kam es am Dienstag gegen 11 Uhr in der Kyffhäuserstraße. Der Radfahrer erlitt bei dem anschließenden Sturz leichte Verletzungen. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und forschen nun nach der genauen Unfallursache.
