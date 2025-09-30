Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Handtaschendiebstahl

Nordhausen (ots)

Am Montag wurde eine Frau in Nordhausen Opfer eines dreisten Taschendiebstahls. Sie befand sich zur Mittagszeit, gegen 12.40 Uhr, beim Einkauf in einem Supermarkt in der Töpferstraße. Als sie ihre Handtasche im Einkaufswagen für einen kurzen Augenblick unbeobachtet ließ, nutzte eine bislang unbekannte Täterin diesen Moment aus. Sie entwendete die Tasche und verschwand - und damit auch das in der Tasche befindliche Bargeld sowie diverse Dokumente. Die Tat wurde durch eine Videoüberwachung aufgezeichnet, welche nun im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ausgewertet werden.

Die Polizei rät zum Schutz vor Taschendiebstählen: Tragen Sie Wertsachen bestenfalls am Körper, lassen Sie diese niemals unbeaufsichtigt und bleiben Sie stets wachsam.

Wer Hinweise zur Tat oder zur bislang unbekannten Täterin geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0255363

