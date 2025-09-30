PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Linienbus aufgefahren

Mühlhausen (ots)

Ein Autofahrer befuhr gegen 19.45 Uhr die Thomas-Müntzer-Straße in Mühlhausen. Als der davor befindliche Linienbus an einer roten Ampel anhielt, fuhr der Autofahrer auf den Bus auf. Verletzt wurde niemand. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, stand der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Zur Beweissicherung wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein des Autofahrers sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

