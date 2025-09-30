Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auf Linienbus aufgefahren
Mühlhausen (ots)
Ein Autofahrer befuhr gegen 19.45 Uhr die Thomas-Müntzer-Straße in Mühlhausen. Als der davor befindliche Linienbus an einer roten Ampel anhielt, fuhr der Autofahrer auf den Bus auf. Verletzt wurde niemand. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, stand der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Zur Beweissicherung wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein des Autofahrers sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.
