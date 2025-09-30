PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Mit Verkehrszeichen kollidiert

Sondershausen (ots)

Der Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr am Montag, kurz nach 14.30 Uhr, die Nordhäuser Straße aus Richtung Schachtstraße in Richtung des Kreisverkehrs, als er von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte, welches die Vorfahrtsstraße kennzeichnet. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Sowohl an seinem Fahrzeug als auch am Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

