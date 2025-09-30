Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mit Verkehrszeichen kollidiert
Sondershausen (ots)
Der Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr am Montag, kurz nach 14.30 Uhr, die Nordhäuser Straße aus Richtung Schachtstraße in Richtung des Kreisverkehrs, als er von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrszeichen kollidierte, welches die Vorfahrtsstraße kennzeichnet. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Sowohl an seinem Fahrzeug als auch am Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
