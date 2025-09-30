LPI-NDH: Mit Verkehrszeichen kollidiert

Großbodungen (ots) - Am Montagnachmittag befuhr eine Radfahrerin mit ihrem Pedelec einen Radweg an der Landstraße 1011 zwischen Großbodungen und Epscherode. Beim Auffahren auf die Landstraße kreuzte der Fahrer eines Volkswagens den Radweg und kollidierte mit der Radfahrerin. Die kam in der weiteren Folge zu Fall und verletzt sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion ...

