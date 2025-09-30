Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit baulichen Einrichtungen - Fahrer verletzt

Teistungen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montage gegen 20.30 Uhr in der Duderstädter Straße. Der 34-jährige Fahrer eines Mercedes kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Fußgängergeländer und einer Ampelanlage. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt. Ein Alkoholvortest verwies auf den möglichen Konsum alkoholischer Getränke vor Fahrantritt. Eine entsprechende Blutprobenentnahme zur Bestimmung der Alkoholisierung durchgeführt. Das Fahrzeug war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell