LPI-NDH: Fahrzeugtür beschädigt

Leinefelde (ots)

Auf die Türen der Beifahrerseite, des rechten Kotflügels und die Motorhaube eines schwarzen Volkswagens hatten es unbekannte Vandalen abgesehen. Die Unbekannten zerkratzen im Zeitraum von Sonntag, 23 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, die Fahrzeugteile des geparkten Autos in der Mozartstraße.

Die Polizeibeamten ermitteln wegen Sachbeschädigung. Personen, die Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0253781

