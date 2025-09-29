Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kann Hinweise zu diesem Mann geben?

Breitenbach (ots)

Bereits am Mittwoch, 10. September, berichtete die Polizei über ein Sexualdelikt, welches sich im Eichsfeldkreis ereignete.

Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6115202

Am Sonntag, den 14. September, kam es in der Ortslage Breitenbach zu einer verdächtigen Wahrnehmung. Der bislang unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- sehr dunkler Teint - kurze Haare ähnlich Dreadlocks, in der Mitte zum Zopf gebunden - trug schwarze Kopfhörer - Bekleidung: blaue Strickjacke, schwarze Jogginghose, dunkle Schuhe mit weißen Sohlen.

Der Mann mit einem Fahrrad unterwegs. Hierbei handelte es augenscheinlich um ein älteres Herrenrad.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Unbekannten. Wer erkennt den Mann? Wer kann nähere Angaben zu ihm machen?

Bislang kann noch nicht gesagt werden, ob der Sachverhalt mit dem Sexualdelikt vom 10. September in Zusammenhang steht.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0236404

