PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kann Hinweise zu diesem Mann geben?

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kann Hinweise zu diesem Mann geben?
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Breitenbach (ots)

Bereits am Mittwoch, 10. September, berichtete die Polizei über ein Sexualdelikt, welches sich im Eichsfeldkreis ereignete.

Link zum Bericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6115202

Am Sonntag, den 14. September, kam es in der Ortslage Breitenbach zu einer verdächtigen Wahrnehmung. Der bislang unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

   - sehr dunkler Teint
   - kurze Haare ähnlich Dreadlocks, in der Mitte zum Zopf gebunden
   - trug schwarze Kopfhörer
   - Bekleidung: blaue Strickjacke, schwarze Jogginghose, dunkle 
     Schuhe mit weißen Sohlen.

Der Mann mit einem Fahrrad unterwegs. Hierbei handelte es augenscheinlich um ein älteres Herrenrad.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Unbekannten. Wer erkennt den Mann? Wer kann nähere Angaben zu ihm machen?

Bislang kann noch nicht gesagt werden, ob der Sachverhalt mit dem Sexualdelikt vom 10. September in Zusammenhang steht.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0236404

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 13:15

    LPI-NDH: Roter Mercedes Sprinter gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

    Nordhausen (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 26. September, 14.40 Uhr, und Sonntag, 28. September, 16.15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen roten Mercedes Sprinter mit Pritschenaufbau. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Schotterparkplatz in der Grenzstraße abgestellt. Wer hat etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Wer ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 13:14

    LPI-NDH: Einbrecher in Fleischerei

    Nordhausen (ots) - Im Visier von Einbrechern war am vergangenen Wochenende eine Fleischereifilale im Uthleber Weg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag, gegen 9.40 Uhr, widerrechtlich Zutritt in das Geschäft im Uthleber Weg. Dort erbeuteten die Einbrecher mehrere tausend Euro Bargeld. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:36

    LPI-NDH: Windkraftanlage von Einbrechern heimgesucht

    Reinholterode (ots) - In der Zeit zwischen Montag, den 22. September und Sonntag 13.45 Uhr verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einer Windkraftanlage in dem Windpark zwischen Berlingerode und Reinholterode. Nach der Prüfung durch Berechtigte konnte zunächst kein Beutegut festgestellt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Falles ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren