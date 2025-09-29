Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbrecher in Fleischerei
Nordhausen (ots)
Im Visier von Einbrechern war am vergangenen Wochenende eine Fleischereifilale im Uthleber Weg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag, gegen 9.40 Uhr, widerrechtlich Zutritt in das Geschäft im Uthleber Weg. Dort erbeuteten die Einbrecher mehrere tausend Euro Bargeld. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.
