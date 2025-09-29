PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Sondershausen (ots)

Wie am Sonntagabend bekannt wurde haben derzeit Unbekannte in der Hammatalstraße auf einem Plattenweg Moniereisen nach oben gebogen, die somit eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer darstellten. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Durch Kameraden der Feuerwehr konnten die Gefahrenstellen vollständig entfernt werden.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0253525

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 10:35

    LPI-NDH: Nächtlicher Aufruhr in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr, Rettung und Polizei vor Ort

    Teistungen (ots) - Ein 24-jähriger Anwohner eines Mehrfamilienhauses übermannte während der Zubereitung einer Pizza der Schlaf, sodass diese gegen 01.30 Uhr in Rauch aufging. Verärgert darüber lüftete der Bewohner seine Wohnung und legte sich anschließend schlafen. Durch den verbrannten Geruch wurden die Hausbewohner aufgeschreckt und verständigten die ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 10:46

    LPI-NDH: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

    Eichsfeld (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag versuchten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Leinefelde in der Zeißstraße aufzuhebeln. Durch Geräusche zwischen 03:40 Uhr und 04:05 Uhr wurden Zeugen aufmerksam und alarmierten die Polizei. Vor Ort konnten zwar nicht mehr die Täter, jedoch Tatwerkzeuge festgestellt werden. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personenbewegungen um die Tatzeit ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 10:18

    LPI-NDH: Baum der Feuwehr gestohlen

    Langula (ots) - Die Kameraden der Feuerwehren sind Retter und Helfer in der Not. Wenn sie ausrücken wird Hilfe gebraucht. Und man kann sich darauf verlassen, professionelle Hilfe zu bekommen. Bevor nicht alles erledigt ist, rücken die Kameraden nicht ab. Unseren Dank an alle Kameraden der Feuerwehren. Und weil die Kameraden auch für jeden Spaß zu haben ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren