Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
Sondershausen (ots)
Wie am Sonntagabend bekannt wurde haben derzeit Unbekannte in der Hammatalstraße auf einem Plattenweg Moniereisen nach oben gebogen, die somit eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer darstellten. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Durch Kameraden der Feuerwehr konnten die Gefahrenstellen vollständig entfernt werden.
Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.
Aktenzeichen: 0253525
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell