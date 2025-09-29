PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nächtlicher Aufruhr in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr, Rettung und Polizei vor Ort

Teistungen (ots)

Ein 24-jähriger Anwohner eines Mehrfamilienhauses übermannte während der Zubereitung einer Pizza der Schlaf, sodass diese gegen 01.30 Uhr in Rauch aufging. Verärgert darüber lüftete der Bewohner seine Wohnung und legte sich anschließend schlafen. Durch den verbrannten Geruch wurden die Hausbewohner aufgeschreckt und verständigten die Feuerwehr. Diese kamen neben einem Rettungswagen zum Einsatz. Der Bewohner konnte in der Wohnung wohlbehalten angetroffen werden und musste nicht medizinisch versorgt werden. Nach etwa einer Stunde konnten alle Anwohner des Hauses wieder der Nachtruhe nachkommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

