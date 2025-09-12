Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Hausbewohner vertreibt Einbrecherduo

Biblis (ots)

Mit einem unbekannten Gegenstand machten sich zwei Kriminelle am Donnerstag (11.9.), gegen 15.30 Uhr, an einem Fenster eines Wohnhauses in der Freiherr-vom-Stein-Straße zu schaffen. Durch die Geräusche wurde ein Bewohner aufmerksam. Er schrie das Duo an, worauf die beiden Unbekannten die Flucht ergriffen. Einer von ihnen ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, hatte schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Die ungebetenen Besucher stiegen anschließend in der Goethestraße in ein dort geparktes, vermutlich graues Auto und fuhren davon.

Der Schaden an dem Fenster wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell