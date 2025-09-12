PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Hausbewohner vertreibt Einbrecherduo

Biblis (ots)

Mit einem unbekannten Gegenstand machten sich zwei Kriminelle am Donnerstag (11.9.), gegen 15.30 Uhr, an einem Fenster eines Wohnhauses in der Freiherr-vom-Stein-Straße zu schaffen. Durch die Geräusche wurde ein Bewohner aufmerksam. Er schrie das Duo an, worauf die beiden Unbekannten die Flucht ergriffen. Einer von ihnen ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, hatte schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Die ungebetenen Besucher stiegen anschließend in der Goethestraße in ein dort geparktes, vermutlich graues Auto und fuhren davon.

Der Schaden an dem Fenster wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

