POL-DA: Brensbach: Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße

Brensbach (ots)

Am Donnerstag (11.09.), in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr, wurde durch Beamte der Verkehrsinspektion des Poizeipräsidiums Südhessen auf der Bundesstraße 38, in Höhe "Kühler Grund", eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dort beträgt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 70 km/h.

46 Fahrerinnen und Fahrer überschritten die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Einer davon aber erheblich. Er war mit einer Geschwindigkeit von 118 Stundenkilometern unterwegs. Ihn erwartet nun neben Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg zudem ein einmonatiges Fahrverbot.

