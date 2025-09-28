LPI-NDH: Alkoholisierter Radfahrer

Gorsleben (ots) - Am Samstag konnten unbekannte Täter mittels Trickbetrug wieder eine hohe Geldsumme erbeuten. Am Nachmittag rief eine männliche Person bei der Geschädigten an, unter dem Vorwand von der Staatsanwaltschaft Halle zu sein. Der Mann gab an, dass es im Ort zu einer Einbruchsserie gekommen sei und die Geschädigte angeblich diese Nacht überfallen werden soll. In der weiteren Folge erkundigte er sich nach ...

