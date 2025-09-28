Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Alkoholisierter Radfahrer
Roßleben (ots)
Am Samstag, den 27.09.2025, gg. 23:55 Uhr, fiel den Beamten in Roßleben ein Fahrradfahrer auf. Der Radfahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein im Rahmen der Überprüfung durchgeführter Atemalkoholvortest ergab bei dem 36-Jährigen einen Wert von 3,27 Promille. Daraufhin wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
