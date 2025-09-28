Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer unter Alkoholeinfluss
Artern (ots)
Am frühen Samstagmorgen, den 27.09.2025, gg. 03:50 Uhr, fiel den Beamten auf der L 3086 zwischen Voigtstedt und Artern ein Fahrradfahrer auf. Der Radfahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein im Rahmen der Überprüfung durchgeführter Atemalkoholvortest ergab bei dem 39-Jährigen einen Wert von 1,82 Promille. Daraufhin wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
