Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht mit Auto überschlagen
Schönewerda (ots)
Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Freitagnacht die L1218 von Schönewerda in Richtung Donndorf. In einer Rechtskurve (Höhe Kilometer 1,6) kommt das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt auf einem Feld zum Stehen. Sowohl der Fahrzeugführer als auch sein 28-jähriger Beifahrer werden dabei verletzt. Der Fahrzeugführer stand zudem unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Alkohol). Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,85 Promille.
