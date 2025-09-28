PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht mit Auto überschlagen

Schönewerda (ots)

Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Freitagnacht die L1218 von Schönewerda in Richtung Donndorf. In einer Rechtskurve (Höhe Kilometer 1,6) kommt das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt auf einem Feld zum Stehen. Sowohl der Fahrzeugführer als auch sein 28-jähriger Beifahrer werden dabei verletzt. Der Fahrzeugführer stand zudem unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Alkohol). Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,85 Promille.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 08:36

    LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

    Bad Frankenhausen (ots) - Am späten Freitagnachmittag, den 26.09.2025, wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Bürger mitgeteilt, dass in der Panoramastraße in Bad Frankenhausen eine männliche Person in einem Pkw sitzt und Alkohol konsumiert. Die leeren Flaschen würde sie dann einfach aus dem Auto werfen. Durch die eingesetzten Beamten wurde der Mann in der Panoramastraße nicht mehr angetroffen, konnte aber später im Stadtgebiet festgestellt werden. Ein ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 08:34

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Oldisleben (ots) - Am Freitagabend, den 26.09.2025, ereignete sich in Oldisleben ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Die 35-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Opel befuhr die Straße "An der Mönchskappe" und wollte die Fahrt in die Weststraße fortsetzen. Eine 57-Jährige befuhr mit ihrem Pkw VW die kreuzende und auch vorfahrtsberechtige Karl-Liebknecht-Straße. Die Opel-Fahrerin missachtete die Vorfahrt und kollidierte ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 07:47

    LPI-NDH: Mit der Schubkarre ins Gefängnis

    Nordhausen (ots) - Zur besten Fernsehzeit wurde die Nordhäuser Polizei am Samstag in die Kleine Bahnhofstraße nach Niedersachswerfen gerufen. Was sich den Anrufern dort bot, war offensichtlich besser als jedes Fernsehprogramm. Frau und Mann streiten sich auf der Straße, hieß es. Frau sei umgefallen, hieß es weiter. Für die ganzen Beobachter der Situation war schon frühzeitig klar, dass entweder reichlich Alkohol ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren