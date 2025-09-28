LPI-NDH: Berauscht mit Auto überschlagen

Bad Frankenhausen (ots) - Am späten Freitagnachmittag, den 26.09.2025, wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Bürger mitgeteilt, dass in der Panoramastraße in Bad Frankenhausen eine männliche Person in einem Pkw sitzt und Alkohol konsumiert. Die leeren Flaschen würde sie dann einfach aus dem Auto werfen. Durch die eingesetzten Beamten wurde der Mann in der Panoramastraße nicht mehr angetroffen, konnte aber später im Stadtgebiet festgestellt werden. Ein ...

mehr