Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten
Oldisleben (ots)
Am Freitagabend, den 26.09.2025, ereignete sich in Oldisleben ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Die 35-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Opel befuhr die Straße "An der Mönchskappe" und wollte die Fahrt in die Weststraße fortsetzen. Eine 57-Jährige befuhr mit ihrem Pkw VW die kreuzende und auch vorfahrtsberechtige Karl-Liebknecht-Straße. Die Opel-Fahrerin missachtete die Vorfahrt und kollidierte in der weiteren Folge mit dem kreuzenden Pkw. Das unfallverursachende Fahrzeug war mit drei Personen besetzt, wobei die Fahrerin und eine 13-jährige Mitfahrerin schwer verletzt wurden. Der Pkw Opel war nicht mehr fahrbereit.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell