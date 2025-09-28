PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Oldisleben (ots)

Am Freitagabend, den 26.09.2025, ereignete sich in Oldisleben ein Verkehrsunfall mit Verletzten. Die 35-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Opel befuhr die Straße "An der Mönchskappe" und wollte die Fahrt in die Weststraße fortsetzen. Eine 57-Jährige befuhr mit ihrem Pkw VW die kreuzende und auch vorfahrtsberechtige Karl-Liebknecht-Straße. Die Opel-Fahrerin missachtete die Vorfahrt und kollidierte in der weiteren Folge mit dem kreuzenden Pkw. Das unfallverursachende Fahrzeug war mit drei Personen besetzt, wobei die Fahrerin und eine 13-jährige Mitfahrerin schwer verletzt wurden. Der Pkw Opel war nicht mehr fahrbereit.

