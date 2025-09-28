Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall in Ilfeld

Nordhausen (ots)

Am Samstag kam es am frühen Nachmittag in lfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 25 Jahre alter Mann aus Bayern wollte aus der Bahnhofstraße in die Lindenallee abbiegen. Dabei übersah er ein Pärchen aus Bleicherode, dass mit einem Trike bereits auf der Lindenallee in Richtung Harz fuhr. Der 71 Jahre alte Trikelenker erkannte, dass ihm die Vorfahrt genommen wurde. Er konnte dem Pkw ausweichen und eine Kollision vermeiden. Allerdings geriet er dadurch nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr den Bordstein. Das tat dem Trike nicht gut und die Ehefrau des Trikefahrers verletzte sich dabei leicht am Bein. Sie wurde an der Unfallstelle ambulant behandelt. Am Trike entstand ein geschätzter Schaden von 1.000 Euro.

